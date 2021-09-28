النخالة: دماء شهداء جنين شكلت نبراسا أضاء الطريق نحو تحرير المقدسات

أجرى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة اتصالات هاتفية بعائلات شهداء القدس وجنين، الذين ارتقوا قبل يومين خلال تصديهم لقوات جيش العدو الاسرائيلي التي اقتحمت قرى بدو وبيت عنان بالقدس، وقرية برقين بجنين.

وقدم النخالة التعازي لعائلات الشهداء، وأكد لهم أن “دماء الشهداء التي روت تراب فلسطين، شكلت نبراسا أضاء الطريق نحو تحرير المقدسات، وزادت فتيل المعركة ضد الاحتلال اشتعالا”، وأوضح أن “الشهداء دفعوا من دمهم ضريبة الانتماء للدين وللوطن، وأن النهج الذي ساروا عليه هو نهج الأحرار الرافضين للذل والخنوع والاستسلام”.

المصدر: فلسطين اليوم