لقاءات سياسية لحزب الله في منطقة صيدا تناولت الاوضاع الراهنة

أشارت منطقة صيدا في “حزب الله” في بيان، إلى أنها ” واصلت تنظيم سلسلة من اللقاءات السياسية الحوارية الموسعة، شملت مدينة صيدا وبلدات عين الحلوة، عبرا، كفرحتى، قناريت، حارة صيدا، بنعفول، حومين التحتا، اركي، رومين، الغازية، زغدرايا وزيتا.

تحدث فيها عدد من الأكاديميين والإعلاميين والمحللين السياسيين أبرزهم :” رئيس المركز الاستشاري للبحوث والتوثيق الدكتور عبد الحليم فضل الله، الشيخ الدكتور صادق النابلسي، الأكاديمي الدكتور علي بيضون، الاعلاميين حسين مرتضى وغسان جواد، المحلل السياسي الدكتور بلال اللقيس، ومن المجلس السياسي ل”حزب الله” الدكتور علي ضاهر، وقدموا عرضا وافيا حول المستجدات السياسية كافة محليا وإقليميا ودوليا، خصوصا في ما يتعلق بالازمة اللبنانية الحالية، في حضور عدد كبير من الفاعليات الاجتماعية والاختيارية من المنطقة.

وفي ختام اللقاءات، دارت نقاشات وحوارت واسعة حول مواضيع الساعة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام