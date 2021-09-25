حزب الله يوزع هبات المازوت المجاني على قرى وبلدات الشحار الغربي بحضور فاعليات سياسية وبلدية ومخاتير

قام وفد من حزب الله برئاسة مسؤول قطاع الجبل الحاج بلال داغر بتوزيع مادة المازوت على المؤسّسات الحيوية في قرى وبلدات الشحار الغربي، وقد رافق الوفد عضو المجلس السياسي في الحزب الديمقراطي ورئيس دائرة الغرب وليد العياش ، فكانت المحطّة الأولى في بلدة عرمون حيث تم تسليم لجنة مياه عرمون والدفاع المدني في عرمون جزءًا من الكميّة المرصودة لمدّة شهر بحضور مخاتير البلدة وممثّل لجنة المياه السيد فراس فضيل الجوهري ومسؤول مركز الدفاع المدني.

و إنتقل الوفد إلى مُستشفى الشحار الحكومي حيث تم إستقباله من قبل رئيس مجلس الإدارة الدكتور عادل سري الدين الذي إستلم حصة المستشفى. هذا وأكمل الوفد جولته مرورًا ببلدية عبيه بحضور رئيسها السيد غسان حمزة وأُفرغت شاحنة المازوت الكميات في خزانات البلدية التي تغذي محطات المياه، بعدها قدم الوفد هبة المازوت الى مؤسسة دار اليتيم الدرزي والذي يضم ما يقارب ٤٠٠ يتيم حيث كان في الإستقبال الأستاذة المربيّة حياة النكدي واعضاء من الادارة ومن ثم إنتقل الوفد إلى بلدة عينات حيث كان في إستقباله رئيس البلدية غازي الشعار الذي استلم الكمية المرصودة لمضخات مياه البلدة، الوجهة التالية كانت بلدية رمحالا حيث كان في إنتظار الوفد رئيس البلدية ميشال سعد وقد جرى تسليم مادة المازوت لمضخّآت مياه البلدة، وأيضا شملت الجولة بلدة بيصور بحضور رئيس البلدية نديم ملاعب وقد سلمت كمية المازوت لمضخة المياه في البلدةواختتمت الجولة بتقديم الكمية المخصصة لبلدة القماطية بحضور البلدية ولجنة المياه.

تجدُر الإشارة بأن كلمات عدّة ألقيت من قبل المعنيين الرسميين في مُخلف القرى والبلدات تَمحورت حول إبداء الشكر الكبير والإعراب عن التقدير العالي لسماحة أمين عام حزب الله والجمهورية الإسلامية على جهودهم الإنسانية في مساعدة عموم أهالي الشحار الغربي في هذه المرحلة.

















المصدر: بريد الموقع