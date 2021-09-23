التحكم المروري : حركة المرور كثيفة من الطيونة باتجاه قصقص ومن البربير باتجاه المتحف بسبب احتفال في المحلة – موقع قناة المنار – لبنان
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September 23 2021 - 21:44

التحكم المروري : حركة المرور كثيفة من الطيونة باتجاه قصقص ومن البربير باتجاه المتحف بسبب احتفال في المحلة

منذ 2 ساعة 23 September، 2021
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