فرنسا تلغي اجتماعا كان مقررا الأسبوع الجاري بين وزير دفاعها ونظيره البريطاني على خلفية قضية الغواصات – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
September 20 2021 - 00:16

فرنسا تلغي اجتماعا كان مقررا الأسبوع الجاري بين وزير دفاعها ونظيره البريطاني على خلفية قضية الغواصات

منذ 1 ساعة 19 September، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة