الجهاد الاسلامي: إعادة اعتقال كتيبة جنين لن يمحو هزيمة الاحتلال

عقب الشيخ خضر عدنان القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، يوم الأحد، على إعادة اعتقال الاحتلال “الإسرائيلي” الأسرى الستة الذين حرروا أنفسهم قبل نحو أسبوعين من سجن “جلبوع” الحصين.

وقال الشيخ عدنان في تصريح صحفي إنه “إذا انتهت مطاردة أقمار فلسطين الستة فنورهم وانتصارهم لن تحده قيود ولا سجون”، مشدداً على أن إعادة اعتقال كتيبة جنين لن يمحو هزيمة الاحتلال بعملية إنتزاع الحرية من “جلبوع”.

وأضاف أن جنين وأسراها ستبقى شوكة في حلق المحتلين وكل يوم سنقول لهم “علم عليكم محمود”.

واستطرد القيادي بالجهاد قائلا “من أقدم على كسر الاحتلال ومواجهته بالحرية يدرك أن أحد الإحتمالات إعادة الإعتقال وتجهز لما هو أعظم”، داعياً جماهير شعبنا لعدم التوقف عنه نصرة إخوتنا الأسرى في سجون الإحتلال وخاصة من هم في العزل والعقوبات والإضراب عن الطعام.

وتابع : “إخوتنا فعلوا كل شيء للحرية والعزة والكرامة وواجب الـ٤٦٠٠ على كل شعبنا وأمتنا وأحرار العالم”.

المصدر: وكالة شهاب