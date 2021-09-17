تجمع علماء عكار: قافلة العز كسرت الحصار

شكر تجمع علماء عكار في بيان، “المؤمن القوي والرجل الصلب، سيد كل الساحات والمراحل، الأمين على الدماء، القائد السيد حسن نصرالله”.

ووجه “أخلص التحايا وأجملها إثر البشرى بتحقيق الوعد الصادق ووصول قافلة المازوت الإيراني من الجمهورية الإسلامية في إيران، مرورا بسوريا الأسد، وصولا إلى لبنان المقاومة، ليكسر بقافلة العز هذه الحصار الأميركي والإستكبار الغربي والتخاذل الأعرابي، وليضع حدا لطوابير الذل التي نراها يوميا على محطات المحروقات”.

واعتبر أن “ما حصل هو الحقيقة الأخلاقية للمقاومة قيادة ومجاهدين وجماهير. وأن المقاومة التي لم تبخل يوما بالدماء لنصرة شعبها، لن تبخل علينا بالمحروقات ولا بغيرها من حاجات الشعب اللبناني اليومية والحياتية”.

كما شكر “الولي الفقيه والشعب الإيراني العظيم وسوريا العروبة وأسدها والمقاومة وأمينها الذين سحقوا الحرب الإقتصادية الصهيونية على محور المقاومة. ونقول لشعبنا العظيم أننا بدأنا مرحلة التحرر من غطرسة وهيمنة العدو الصهيو-أميركي. وموعدنا مع النصر الأكبر في فلسطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام