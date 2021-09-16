أمازون تعتزم توظيف 125 ألف موظف في أميركا بـ 18 دولارا / الساعة

تعتزم شركة أمازون توظيف 125 ألف شخص في الولايات المتحدة لمتابعة الخدمات اللوجستية، بعد أسبوعين من الإشارة إلى رغبتها في توظيف عشرات الآلاف في جميع أنحاء العالم لشغل وظائف مكتبية.

وأعلنت المجموعة، ومقرها سياتل، في بيان أن أجر الوظيفة في قسم إدارة الطلبات والنقل سيكون 18 دولاراً في الساعة، وقد يرتفع في بعض الحالات إلى 22.50 دولارا.

يذكر أن الحد الأدنى لأجور موظفي أمازون في الولايات المتحدة يبلغ 15 دولارا في الساعة منذ عام 2018، أي أكثر من ضعف الحد الأدنى الفدرالي للأجور 7 دولارات.

وستمنح بعض الوظائف أيضا مكافأة قدرها 3 آلاف دولار عند التوظيف. وسيتمتع الموظفون بدوام كامل بالتأمين الصحي وخطة ادخار التقاعد وإمكانية تحمل الشركة نفقات دراستهم الجامعية.

ولم تكشف أمازون عن توقيت هذه التعيينات التي تتعلق بوظائف شاغرة في المستودعات أو النقل، بدوام كامل أو جزئي.

وسيتوفر الكم الأكبر من هذه الوظائف الجديدة في كاليفورنيا وفلوريدا وبنسلفانيا وتكساس.

وفي مطلع سبتمبر، أعلنت الشركة رغبتها توظيف 55 ألف شخص في الولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ في مناصب مكتبية.

وفي وقت سابق، أعلنت أمازون أيضا عزمها توظيف 15 ألف شخص قريبا في كندا خلال الخريف وتعهدت بزيادة أجر موظفي “الخط الأمامي”.

المصدر: وكالات