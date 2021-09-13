“طالبان” تنفي مقتل برادر

أكدت حركة “طالبان” الاثنين أن “ما أشيع عن مقتل النائب الأول لرئيس الوزراء بالوكالة في حكومتها الملا عبد الغني برادر، غير صحيح”.

وقال المتحدث باسم حركة “طالبان” محمد نعيم إن “مثل هذه الشائعات دعاية للعدو لا أساس لها من الصحة”.

كما نشر نعيم مقطعا صوتيا نسبه لبرادر على مواقع التواصل الاجتماعي قال فيه “كانت هناك أخبار في وسائل الإعلام عن موتي، خلال الليالي القليلة الماضية كنت مسافرا في رحلات، وأينما كنت في الوقت الحالي، فنحن جميعا بخير، جميع إخوتي وأصدقائي”، وأضاف برادر “تنشر وسائل الإعلام دائما دعاية مزيفة. لذلك أرفضوا بكل شجاعة كل تلك الأكاذيب، وأؤكد لكم مائة بالمائة أنه لم يحدث شيء ولا مشكلة لدينا”.

المصدر: روسيا اليوم