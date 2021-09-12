الأمن العراقي يلقي القبض على 21 متسللاً بحوزتهم أسلحة قرب الحدود مع سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2021 - 11:44

الأمن العراقي يلقي القبض على 21 متسللاً بحوزتهم أسلحة قرب الحدود مع سوريا

منذ 8 mins 12 September، 2021
الحدود العراقية السورية
العراق - عربي وإقليمي

 أعلنت السلطات العراقية الأحد، القبض على 21 شخصاً قرب الحدود السورية كان بحوزتهم أسلحة وذخيرة، وذلك بعد تسللهم إلى داخل الأراضي العراقية. وأوضحت خلية الإعلام الأمني العراقية أن قوات الأمن ألقت القبض على 21 متسللا قرب الحدود مع سوريا، وعثر بحوزتهم على “6 بنادق كلاشنكوف و5 آلاف صاعق تفجير”، وتم التعامل مع المتهمين والمضبوطات وفق السياق القانوني.

يُذكر أن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ناقش مع الرئيس السوري بشار الأسد، منتصف الشهر الماضي، أهمية التنسيق بين دمشق وبغداد بشأن الحدود.

المصدر: سبوتنيك

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