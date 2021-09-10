الحشد الشعبي العراقي يطلق عملية كبيرة جديدة ضد “داعش” عند حدود سوريا

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق عن إطلاقها عملية أمنية كبيرة جديدة ضد خلايا تنظيم “داعش” في مناطق غرب محافظة الأنبار، عند الحدود مع سوريا. وأكد قائد عمليات الأنباء للحشد قاسم مصلح، أن العملية التي تحمل اسم “ثأر الأبطال” انطلقت فجر الجمعة بمشاركة أربعة ألوية من قوات الحشد، بالإضافة إلى المديريات الساندة التابعة للهيئة.

وذكر مصلح أن العملية تأتي بهدف تعقب “داعش” في الشريط الحدودي مع سوريا الممتد من قضاء القائم باتجاه منفذ الوليد، مرورا بعدد من المناطق والأودية التي توصف بالرخوة أمنيا ويتخذ الإرهابيون منها ملاذا آمنا. وأوضح القيادي أن العملية انطلقت بعد رصد تحركات لـ”داعش” في عدد من تلك المناطق وثأرا لعناصر حرس الحدود الذين قتلوا قبل عدة أيام.

المصدر: روسيا اليوم