الشيخ خضر عدنان يدعو المقاومة لوضع محمود عارضة على رأس قوائم التحرير القادمة

دعا القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، الشيخ خضر عدنان جميع أهالي جنين للحرك فورا لمسقط رأس الأسيرين البطلين في بلدة عرابة ولنرفع شعارات الحرية والعزة والكرامة

و قال عدنان في تصريح له مساء اليوم الجمعة: “اقول للمقاومة بأن محمود عارضة رفع رؤوسكم عاليا وأدعو لأن يكون رأس حربة على قوائم التحرير القادمة”.

و اكد الشيخ خضر عدنان بأن شعبنا أبلى بلاء حسنا في الدفاع عن الأسرى الأبطال ونحن على ثقة بأن شعبنا في الداخل شعب كريم ومجاهد وأبدا لن يقبل أن يكون عونا للإحتلال.

و أضاف ” نسأل الله العظيم أن يحفظ باقي الأسرى ونقول لهم ولأهلنا لا تيأسوا من روح الله ونحن على ثقة بالله وبوعد الله”.

المصدر: فلسطين اليوم