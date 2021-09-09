وزير الدفاع الايراني: لقاح فخرا سيدخل سلة التطعيمات العامة

أعلن وزير الدفاع الايراني العميد محمد رضا اشتياني، خلال زيارة لمصنع انتاج لقاح فخرا، أن “اللقاح بدأ المرحلة الثالثة من التجارب السريرية بعد الحصول على التصاريح اللازمة، وحصل على ترخيص الاستخدام لحالات الطوارئ والعامة، وسيدخل في سلة التطعيمات العامة في الأيام القادمة”.

ونقلا عن وزارة الدفاع، فإن وزير الدفاع اطلع على آخر مراحل انتاج اللقاح، قائلاً إن عملية إنتاج لقاح فخرا اجتازت بنجاح المرحلتين الأولى والثانية من التجربة السريرية، وبدأت اليوم المرحلة الثالثة من التجرية السريرية بعد الحصول على التصاريح اللازمة من وزارة الصحة والتعليم الطبي، وسيتم إدراجه في سلة التطعيمات العامة في الأيام المقبلة.

وأضاف العميد اشتياني، في معرض حديثه عن إمكانية إنتاج مليون جرعة من لقاح فخرا شهرياً، “مع الانتهاء من البنية التحتية اللازمة في كانون الأول/ديسمبر من هذا العام، فإنه يمكننا زيادة الإنتاج إلى عدة اضعاف”.

المصدر: ارنا