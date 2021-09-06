ما هو عدد سلالات فيروس كورونا التي أقلقت دول العالم؟

لم يتوقف فيروس كورونا عن مفاجأته المستمرة للعالم بالمتحورات الشرسة حيث ظهرت متحورات إنجليزية وجنوب أفريقية وبرازيلية والآن هندية لفيروس كورونا حول العالم وأدت إلى طرح العديد من الأسئلة خصوصا فيما يتعلق بمدى خطورتها. وقد يختلف عدد المتحورات “المثيرة للقلق” في كل بلد، اعتمادا على الوضع المحلي. وإليكم ما نعرفه حتى الآن وما يعنيه هذا بالنسبة إلى جائحة كوفيد-19 يعد أحدث تحور في سلسلة التحورات للفيروس هو “مو”، المتغير المريب الذي أثار كثيراً من المخاوف خلال الساعات الماضية، بعد تصنيفه بـ”المقاوم للقاحات”.

منظمة الصحة العالمية كانت في وقت سابق قد حذرت من ظهور متحورات جديدة من كورونا “ربما تكون أشد خطورة”؛ خاصة بعد ما أبلغت المنظمة عن 4 متحورات مثيرة للقلق:

-متحور ألفا، رصد متحور ألفا، الذي كان يُطلق عليه سابقًا B.1.1.7، لأول مرة في المملكة المتحدة في سبتمبر 2020.

-متحور بيتا، اكتشف هذا المتحور الذي كان يُطلق عليه سابقًا B.1.351، لأول مرة في جنوب إفريقيا في مايو 2020.

-متحور غاما، ظهرت أقدم العينات الموثقة منه والمعروفة أيضاً باسم P.1، في البرازيل خلال نوفمبر 2020،

-متحور دلتا الذي كان يُطلق عليه سابقًا B.1.617.2، ظهر لأول مرة في الهند في أكتوبر 2020.

-متحور إيتا المعروف أيضاً باسم B.1.525، رصد في المملكة المتحدة ونيجيريا في ديسمبر 2020.

-متحور أيوتا الذي سميا أيضًا B.1.526، ظهر لأول مرة في نوفمبر 2020 في مدينة نيويورك وتم تحديده كمتغير مثير للاهتمام في 24 مارس 2021.

-متحور كابا، الذي اندرج تحت مسمى أيضاً B.1.617.1،وظهر لأول مرة في الهند في أكتوبر 2020

-متحور لامبادا المعروف أيضاً باسم C.37، ظهر لأول مرة في بيرو في أغسطس 2020. وفي 14 يونيو

لا يعد ظهور المتحورات مفاجئا بحد ذاته، فهذه عملية طبيعية، إذ يكتسب الفيروس طفرات بمرور الوقت لضمان بقائه، وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن “جميع الفيروسات، بما في ذلك سارس-كوف-2 تتغير بمرور الوقت، وهذا يؤدي إلى ظهور متحورات جديدة معظمها ليس له تأثير من ناحية الصحة العامة”.

المصدر: اخبار الان