الفرزلي: آلمنا غياب الشيخ قبلان وترك في نفوسنا جرحا بالغا

نعى نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ عبد الامير قبلان قائلا: “ايام مريرات عسيرات والوطن يعبر فيها ومعها بين حدي البلاء والبقاء، ويشاطئ المحن والفتن وعاديات الزمن. في هذا الظرف العصيب الممزوج بالقلق، يغيب عنا صاحب الكلمة الصادقة الشجاعة الحرة، الأمير بانسانيته وعلمه ووطنيته وعروبته. سماحة العلامة الشيخ عبد الامير قبلان الذي كنا وما زلنا بحاجة الى حكمته واعتداله وسعيه الدائب للم الشمل وسد منافذ الخلافات والنزاعات حيث على الدوام يصوغ عرى التلاقي والحوار بالكلمة الطيبة والهمة المصروفة لخير لبنان وشعبه”.

واضاف: “لقد آلمنا غياب الشيخ عبد الامير قبلان وترك في نفوسنا جرحا بالغا، لكنها مشيئة الله”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام