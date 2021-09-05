الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: أتابع الوضع في غينيا عن كثب وأدين الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح – موقع قناة المنار – لبنان
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September 5 2021 - 19:50

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: أتابع الوضع في غينيا عن كثب وأدين الاستيلاء على السلطة بقوة السلاح

منذ 11 mins 5 September، 2021
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