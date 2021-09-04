كورونا في إيطاليا.. تسجيل 6735 إصابة و58 وفاة جديدة

أعلنت وزارة الصحة الإيطالية الجمعة انه تم تسجيل 6735 إصابة و58 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة “بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 6735، مقابل 6503 الأربعاء و6761 الخميس، ليصل العدد العام إلى مستوى نحو 4.56 مليون حالة، بينها 137025 حالة نشطة”.

وأضافت الوزارة “أنها رصدت 58 وفاة ناجمة عن المرض خلال اليوم الأخير، مقارنة مع 69 الأربعاء و62 الخميس، ليصل مجموع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 129410 أشخاص”، وذكرت أن “حصيلة المتعافين ارتفعت إلى نحو 4.293 مليون شخص، بعد تسجيل 6544 حالة شفاء جديدة”.

المصدر: روسيا اليوم