الوزيرة عكر تفقدت مراكز قطاع الليطاني التابعة للجيش: العمل جار على معالجة مشكلات الطبابة والتعليم والتنقل – موقع قناة المنار – لبنان
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September 3 2021 - 16:28

الوزيرة عكر تفقدت مراكز قطاع الليطاني التابعة للجيش: العمل جار على معالجة مشكلات الطبابة والتعليم والتنقل

منذ 35 mins 3 September، 2021
الوزيرة زينة عكر
لبنان

أكدت نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر خلال تفقدها عددا من ألوية ومراكز قطاع الليطاني التابعة للجيش اللبناني وبعد استماعها إلى مطالب العسكريين ومشاكلهم أن “العمل جار على معالجة المشكلات المتعلقة بالطبابة والتعليم والتنقل”.
وطمأنت الضباط والعسكريين إلى أن “حلولا أصبحت جاهزة ويتم العمل على حل المشاكل الأخرى”.
وقالت: “سنبقى دائما بجانبكم من أجل دعمكم وحفظ كرامتكم وتأمين ما يلزم لكم ولعائلاتكم في ظل الأزمة الراهنة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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