طالبان: سيطرنا على 20 بالمئة من بنجشير

أكد المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية بلال كريمي، أن قوات الحركة تسيطر على ما يقرب من 20 في المئة من مساحة ولاية بنجشير، متوقعا سيطرة الحركة في الأيام القليلة القادمة على كامل أراضي الولاية، حسب قوله.

وقال كريمي في حوار مع وكالة “سبوتنيك” الجمعة، “القتال في بنجشير جاري، ومجاهدو الإمارة الإسلامية يسيطرون على مناطق كثيرة، القتال جار لكنه يتوقف في حين إلى أخر.. المجاهدون دخلوا إلى مناطق كثيرة في ولاية بنجشير ونتوقع في المستقبل القريب أن تصبح بنجشير تحت سيطرتنا “.

وأضاف المتحدث باسم طالبان أنه “تم السيطرة على منطقة خاواك (شمال غرب بنجشير) الاستراتيجية، ومناطق كثيرة في شرق بنجشير، كذلك المنطقة من جانب ولاية كابيسا (جنوب بنجشير) تحت سيطرة المجاهدين، وهناك خسائر كبيرة من جانب المقاومة”، حسب قوله.

وأوضح كريمي أن “سبب فشل المفاوضات مع المقاومة في بنجشير يعود إلى رفض المقاومين للتفاوض”، قائلا ” طالبان أعطتهم فرص كثيرة لكنهم يرفضون التفاوض، لذلك كان لا بد للإمارة الإسلامية أن تلجأ للقتال”.

المصدر: سبوتنيك