وزير التربية وافق على إعفاء معلمي الخاص من رسم الإشتراك بالدورات التدريبية للمركز التربوي

صادق وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال الدكتور طارق المجذوب، على القرار الذي أصدره رئيس المركز التربوي للبحوث والإنماء الأستاذ جورج نهرا، حول تعليق العمل موقتا بالقرار رقم 2380/2019 تاريخ 31/12/2019 الذي كان يحدد رسم اشتراك رمزي في الدورات التدريبية لأفراد الهيئة التعليمية في القطاع الخاص.

وأدى القرار الجديد إلى إعفاء أفراد الهيئة التعليمية في القطاع الخاص من تسديد رسم الإشتراك في الدورات التدريبية التي ينفذها المركز التربوي للبحوث والإنماء للعام الدراسي 2021-2022 وجاء فيه:

المادة الأولى: يعلق العمل، موقتا، بالقرار رقم 2380/2019 تاريخ 31/12/2019، لجهة إعفاء أفراد الهيئة التعليمية في القطاع الخاص من تسديد رسم الإشتراك في الدورات التدريبية التي ينفذها المركز التربوي للبحوث والإنماء خلال العام الدراسي 2020-2021.

المادة 2: يسمح لأفراد الهيئة التعليمية في القطاع الخاص المشاركة في الدورات التدريبية التي ينفذها المركز التربوي للقطاع العام خلال العام الدراسي 2021-2022 انسجاما مع أحكام المادة الأولى أعلاه.

المادة 3: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ولغاية 31/12/2022 حصرا، على أن يعاد العمل بالقرار رقم 2380/2019 تاريخ 31/12/2019 تلقائيا بعد انتهاء مدة هذا القرار دون الحاجة الى استصدار قرار آخر بهذا الخصوص.

المادة الرابعة: تلغى كل الأحكام التي تتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة الخامسة : ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام