وسائل إعلام أمريكية: مقتل 22 شخصا على الأقل جراء الفيضانات والعواصف في ولايتي نيويورك ونيوجرسي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 2 2021 - 19:48

وسائل إعلام أمريكية: مقتل 22 شخصا على الأقل جراء الفيضانات والعواصف في ولايتي نيويورك ونيوجرسي

منذ 17 mins 2 September، 2021
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