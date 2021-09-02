كركي ادعى على شركات وأجراء وهميين أمام النيابة العامة المالية وطالب باسترداد المبالغ المدفوعة

أعلنت مديرية العلاقات العامة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في بيان، أنه “في إطار متابعته لمدى التزام الشركات والمؤسسات بتطبيق أحكام قانون الضمان الاجتماعي وأنظمته المرعية الإجراء، وفي إطار الحملة التي يجريها الصندوق لملاحقة المؤسسات والأجراء الوهميين، وبناء لتكليف المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي لمديرية التفتيش والمراقبة في الصندوق مهمة إجراء التحقيقات اللازمة والتأكد من صحة وجدية ممارسة النشاط واستخدام أجراء فعليين في بعض المؤسسات والشركات، وبناء للتقرير الذي أعده مدير التفتيش والمراقبة بالموضوع تبين أن هذه الشركات وهمية وتستخدم أجراء وهميين. وبناء عليه، تقدم الدكتور كركي بتاريخ 1 أيلول 2021 بالإدعاء الجزائي أمام النيابة العامة المالية في بيروت بحق 6 شركات والأجراء الوهميين المسجلين فيها، وطالب باسترداد المبالغ المدفوعة لهم دون وجه حق”.

وأورد البيان أسماء هذه الشركات ورقم الدعوى كالاتي:

“اسم المدعى عليه رقم الدعوى

شركة عبر الشرق للمقاولات – علي أحمد دياب والأجراء الوهميون 3610/ 2021

السيدة نهلة احمد قصب صاحبة مؤسسة المفتاح للتجارة العامة – محمد رامز جابر والأجراء اوهميون 3611/ 2021

شركة شحادة اخوان 24 DELIVERY – محمد رامز جابر وكل من يظهره التحقيق 3612/ 2021

شركة PROTEC ش م م – شربل سمير فرح والاجراء الوهميون 3613/ 2021

شركة BASIC SERVICE ش م م – رولى جوزف ابي كرم والاجراء الوهميون 3614/ 2021

شركة WHITE CLEAN – قاسم محمد الشب والاجراء الوهميون 3615/ 2021”.

ولفت البيان الى أن كركي “حذر كل من تسول له نفسه الاستفادة من تقديمات الصندوق دون وجه حق، بأنه سوف يتخذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لملاحقة المرتكبين واسترداد الأموال المدفوعة دون حق والإدعاء جزائيا عليهم عند الاقتضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام