مسؤول حزب الله في صيدا استقبل وفد حركة فلسطين حرة مهنئا بالتحرير الثاني

استقبل مسؤول منطقة صيدا في حزب الله الشيخ زيد ضاهر في مقر الحزب، وفدا من حركة فلسطين حرة برئاسة مسؤول إقليم لبنان محمد عويص، يرافقه محمد الترك، في حضور مسؤول “شعبة عين الحلوة” علي الزينو.

وبحسب بيان الحزب، “قدم الوفد التهنئة لقيادته بذكرى التحرير الثاني (فجر الجرود)، وتم التداول خلال اللقاء في التطورات في منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الساحتين الفلسطينية واللبنانية، وخصوصا في ما يتعلق بالداخل الفلسطيني والمخيمات في لبنان. وقد شكر الوفد الشيخ ضاهر على مواقف قيادة حزب الله والمقاومة الإسلامية الداعمة للقضية الفلسطينية”.

وأكد الطرفان “أهمية العمل المشترك من أجل مواجهة مؤامرة تصفية القضية الفلسطينية”، داعيين إلى “تحصين الساحة الداخلية من خلال تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية لمواجهة المخططات الخبيثة والمؤامرات المتتالية التي تستهدف الشعب الفلسطيني”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام