البيت الأبيض يعلن إجلاء 6000 أمريكي من أفغانستان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 31 2021 - 00:58

البيت الأبيض يعلن إجلاء 6000 أمريكي من أفغانستان

منذ 2 ساعة 30 August، 2021
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