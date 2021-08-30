وزارة الصحة في غزة: حالتا وفاة و1354 إصابة بكورونا و222 حالة تعافٍ من الفيروس بعد فحص 4455 عينة خلال 24 ساعة (قناة الاقصى الفضائية) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 30 2021 - 11:00

وزارة الصحة في غزة: حالتا وفاة و1354 إصابة بكورونا و222 حالة تعافٍ من الفيروس بعد فحص 4455 عينة خلال 24 ساعة (قناة الاقصى الفضائية)

منذ 16 mins 30 August، 2021
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