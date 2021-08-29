آخر رحلة عسكرية بريطانية تغادر أفغانستان بعد إجلاء 15 ألف فرد

غادرت آخر رحلة عسكرية بريطانية العاصمة الأفغانية كابل في وقت متأخر مساء السبت لتسدل بذلك الستار على الاحتلال العسكري البريطاني في البلاد المستمر منذ نحو 20 عاما.

وقالت وزارة الحرب البريطانية: “آخر رحلة جوية تقل أفرادا من القوات المسلحة البريطانية قد غادرت كابل”، وذلك في ختام عملية شهدت إجلاء أكثر من 15 ألف فرد خلال أسبوعين منذ سيطرة حركة طالبان على السلطة.

وكانت بريطانيا قد قالت يوم الجمعة إن مهمتها للإجلاء ستنتهي خلال ساعات وإن جيشها لن يتمكن من نقل أي أفغان مؤهلين للسفر سوى أولئك الذين تمكنوا من دخول المطار.

المصدر: وكالة رويترز