وزير الخارجية العراقية : العراق لديه علاقات جيدة مع جميع دول الجوار من ضمنهم سوريا – موقع قناة المنار – لبنان
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August 28 2021 - 18:56

وزير الخارجية العراقية : العراق لديه علاقات جيدة مع جميع دول الجوار من ضمنهم سوريا

منذ 56 mins 28 August، 2021
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