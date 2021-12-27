وزيرا خارجية العراق والسعودية يؤكدان دعم الحلول السلمية لتحقيق الاستقرار في المنطقة

أكد وزير الخارجيّة فؤاد حسين ونظيره السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، دعم الحلول السلميّة التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ودفع مسيرة التعاون.

وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف في بيان، أن “حسين تلقى اتصالاً هاتفياً من ابن فرحان، وبحث الجانبان التنسيق والتشاور المُستمِرّ في شتى المجالات؛ من أجل تحقيق الأهداف المُشترَكة، ولما فيه خير ومصلحة شعبي البلدين، كما بحثا أهمّية تكثيف العمل نحو خلق آفاق جديدة للتعاون الثنائيّ”.

وأضاف الصحاف، أن “الجانبين تبادلا الرؤى والتقييم حول مُجمَل تطوُّرات القضايا الإقليميّة، التي تحظى باهتمام الجانبين، ومُواجهة التحدّيات المُختلِفة التي تتعرّض لها المنطقة، والدفع بالحلول السلميّة التي من شأنها تحقيق الأمن، والاستقرار، ودفع مسيرة التعاون بما يُحقق طموحات السلام، والتنمية”.

وطلب وزير الخارجيَّة السعوديّ فيصل بن فرحان، بحسب البيان، دعم العراق لاستضافة المملكة العربيّة السعوديّة معرض إكسبو الدوليّ في الرياض عام 2030. ومن جانبه أكّد وزير الخارجيَّة فؤاد حسين استعداد العراق لدعم المملكة في إقامة معرض إكسبو 2030 في الرياض، مُعربا عن ثقته بمقدرة المملكة والتزامها بإقامة نسخة تاريخية من معرض إكسبو الدوليّ بأعلى مراتب الابتكار، وتقديم تجربة عالمية غير مسبوقة في تاريخ تنظيم هذا المحفل العالميّ.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية