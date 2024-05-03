الشيخ دعموش: العدو خسر الحرب في غزة ولبنان

رأى نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن “العدو الصهيوني لا يزال في مأزق كبير وكلّ المؤشرات تدلّ على أنه خسر الحرب وأن عليه أن يتنازل ليتمكّن من إبرام صفقة واستعادة الأسرى، وأن هناك العديد من الأصوات السياسية والعسكرية والأمنية داخل الكيان بدأت تتحدّث بوضوح عن أن العدو فشل في غزة ولبنان”.

وفي خطبة الجمعة في مجمع السيدة زينب في الضاحية الجنوبية لبيروت، قال الشيخ دعموش “العدو لم يتمكّن من تحقيق أيّ من أهدافه، فهو في لبنان لم يستطع أن يغيّر من موقف حزب الله المساند لغزة، ولم يتمكّن من أن يحمي مستوطنيه. المقاومة أدخلت العدو في حرب استنزاف مستمرة وهو يعترف بأنه في مأزق استراتيجي، وهو على مدى سبعة أشهر من العدوان، لم يتمكّن من تغيير الواقع، وإعادة 70 ألف مستوطن إلى منازلهم بل بات يتحدث عن أن الشمال أصبح تحت رحمة حزب الله، وأن الإنجاز الكبير لحزب الله هو إبعاد مستوطني الشمال إلى أماكن أخرى”.

وتابع “اليوم ما تُحقّقه المقاومة من إنجازات على جبهة لبنان هو أكبر بكثير ممّا يعترف به العدو، والضغوط التي تمارس على لبنان كي تتوقّف المقاومة هو دليل على مدى تأثير هذه الجبهة على العدو”.

وأكد الشيخ دعموش أن “التمادي في العدوان على لبنان لن يُغيّر المعادلات التي كرّستها المقاومة لحماية بلدنا وأهلنا ولن يُعيد المستوطنين إلى المستوطنات في الشمال، ولن يُعوّض عجز العدو وفشله في تحقيق أهدافه، ولن يُثنينا عن الاستمرار في مساندة غزة حتى وقف العدوان”.

المصدر: الوكالة الوطنية