مصادر أمنية عراقية : قصف جوي يطال قاعدة كالسو العسكرية المشتركة جنوب بغداد التي تضم قوات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي – موقع قناة المنار – لبنان
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April 20 2024 - 02:32

مصادر أمنية عراقية : قصف جوي يطال قاعدة كالسو العسكرية المشتركة جنوب بغداد التي تضم قوات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي

منذ 1 ساعة 20 April، 2024
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