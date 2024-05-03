البرازيل | الأمطار الغزيرة تودي بحياة 10 مواطنين في جنوب البرازيل

لقي 10 أشخاص على الأقلّ حتفهم، وفقد 21 آخرون بسبب الأمطار الغزيرة، التي هطلت على ولاية ريو غراندي دو سول في جنوب البرازيل.

وقال الدفاع المدنيّ، “تمّ إجلاء حوالى 1400 شخص في أكثر من مئة بلديّة في الولاية، ونقل معظمهم إلى أماكن إقامة موقّتة”.

وأشار الدفاع المدنيّ في بيان إلى أنّ “الأضرار طالت أكثر من 19 ألف شخص”.

وفي السياق، قال حاكم الولاية إدواردو ليت على منصّة “إكس”: “نواصل العمل، بشكل مكثّف، للعثور على المفقودين وضمان الأمن في المناطق المعرّضة للخطر”، وتوقّع “هطول المزيد من الأمطار”.

وفي مدينة سينيمبو، التي يقطنها نحو 10 آلاف نسمة، في وسط ريو غراندي دو سول، تحوّلت الشوارع والجادّات إلى سيول، وفق صور عرضتها وسائل إعلام محليّة.

وأشارت رئيسة البلدية ساندرا باكيس في فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعيّ، إلى أنّ “الوضع أقرب إلى كابوس”، وقالت: “المحال، الشركات، المتاجر الاستهلاكيّة، كلّها جرفت ودمّرت”.

وتركّز خدمة الحماية المدنيّة، منذ الثلثاء، جهودها على إنقاذ العائلات المحاصرة في منازلها، والتي لجأت غالبيّتها من أجل الاحتماء على الأسطح.

وطالب ليت الحكومة الفيدراليّة بـ”توفير الوسائل الجويّة لدعم عمليّات الإغاثة”، وقال: “تمّ حشد فرق التدخّل السريع للتعامل مع المواقف، التي تمثّل خطراً على الحياة”.

ودعا الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى “إرسال مساعدات”، عازياً الكارثة إلى “التغيّر المناخيّ”.

وكان الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا، قد شارك في اجتماع طارئ مع سلطات ولاية ريو غراندي دو سول، لبحث آخر المستجدات في البلاد جراء التقلبات المناخية.

المصدر: وكلات