وزير الخارجية العراقي يستقبل سفير بريطانيا في بغداد: نؤيد الحلول السياسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا

أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم السبت، على أهمية اللجوء الى الحلول السياسية لإنهاء الحرب في أوكرانيا واحترام مبادئ القانون الدوليّ وميثاق الأمم المتحدة، وسيادة الدول على أراضيها.

وذكر بيان للوزارة، أن “وزير الخارجيَّة فؤاد حسين استقبل السفير البريطانيّ مارك برايسون ريتشاردسون، المعتمد لدى العراق، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وسُبُل تعزيز آفاق التعاون في المجالات كافة وبما يخدم المصالح المُتبادلة، إلى جانب تطوير التعاون الاقتصاديّ والتجاريّ والعمل المُشترَك في مُواجهة التحديات”.

وأضاف البيان أنه “تم ايضاً بحث التطورات في المنطقة ذات الاهتمام المُشترَك، وناقش الجانبان تطورات الحرب الأوكرانيَّة-الروسيَّة”.

وأكد وزير الخارجية، أنَّ “العراق يؤيد تكثيف الجُهُود الدبلوماسيَّة للتوصل إلى حل سياسيّ، وإنهاء العمليات العسكريّة، والعمل على التهدئة وضبط النفس، واحترام مبادئ القانون الدوليّ وميثاق الأمم المتحدة، وسيادة الدول على أراضيها”.

وتطرقا إلى آخر المُستجدّات السياسيّة في العراق وجُهُود تشكيل الحكومة العراقيَّة الجديدة، مُؤكّداً أنَّ “الحكومة الجديدة يجب أنَّ تنال ثقة مجلس النواب وفقاً للمبادئ الديمقراطيّة والأطر الدستوريّة”.

المصدر: وكالة الانباء العراقية