شركاء النصر، شاركونا رأيكم

أعلنت وزارة الداخلية، الخميس، إلقاء القبض على خمسة من مروجي المخدرات في بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان، أنه” تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، والمتضمنة ملاحقة تجار المخدرات وإلقاء القبض عليهم، وبناء على معلومات استخبارية دقيقة، تلقتها مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الإرهاب في بغداد الرصافة، والتي تضمنت وجود دار تقع في محافظة بغداد الرصافة، بداخلها مجموعة من المروجين يقومون ببيع المخدرات ويستخدمون عجلتهم لتوزيعها على المتعاطين، تم على الفور إجراء التحريات اللازمة واستحصال الموافقات الأصولية، وشُكل فريق عمل استخباري لملاحقة هذه العصابة”.

وأضاف البيان، أنه” و بكمين محكم تمكنت مفارزنا وبالجرم المشهود من إلقاء القبض على خمسة متهمين بداخل الدار، وضبط كميات من المخدرات مع أدوات بيعها واستخدامها إضافة إلى ضبط عجلة عائدة إليهم”.

وتابع،” من خلال التحقيق اعترف المتهمون صراحة قيامهم ببيع المخدرات واستخدام العجلة المضبوطة في توزيعها على المدمنين”، موضحا، أن” أقوالهم دونت وأحيلوا إلى الجهات المعنية استعدادا لمثولهم أمام القضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

ودعت وكالة الاستخبارات “المواطنين إلى ضرورة الإبلاغ على جميع الخارجين عن القانون، وتجار المخدرات والمروجين وفي جميع انحاء العراق، من خلال الاتصال على الرقم المجاني الساخن 144”.

الداخلية: تفكيك شبكة لتجارة المخدرات في بابل

كما أعلنت الوزارة عن تفكيك شبكة لتجارة المخدرات في محافظة بابل. وقالت الوزارة في بيان إنه” بعد استحصال الموافقات القضائية تمكنت قوة من الفوج الثالث لواء الرد السريع الثاني بالتعاون مع استخبارات الفرقة والتنسيق مع المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في بابل، من تفكيك شبكة وإلقاء القبض على سبعة متهمين وفق أحكام المادة (28) مخدرات في محافظة بابل”.

وأضافت، أنه” ضُبِط بحوزتهم أجهزة اتصال لاسلكي وآلات خاصة بالتعاطي، وتم تسليمهم إلى جهة الطلب”.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية