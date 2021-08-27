إصابة ما لا يقل عن 18 عسكرياً أميركياً في الانفجارات قرب مطار كابول (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2021 - 17:20

إصابة ما لا يقل عن 18 عسكرياً أميركياً في الانفجارات قرب مطار كابول (سبوتنيك)

منذ 1 ساعة 27 August، 2021
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