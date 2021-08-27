الوزير حمد حسن : مستمرون في حملات المداهمة وليس هناك من شيء قد يثني وزارة الصحة عن القيام بواجبها في مداهمة المستودعات المخزنة للادوية – موقع قناة المنار – لبنان
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August 27 2021 - 17:20
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الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث اليوم الساعة 20.30 مساء في ذكرى التحرير الثاني
رئاسة الجمهورية ردا على بيان رؤساء الحكومة السابقين: الكلام الخطير عن العدالة المقنعة والقضاء المسيس مرفوض ومشين
الأمانة العامة لمجلس النواب: طلب المحقق العدلي احضار الرئيس دياب لا يعود اختصاصه إلى القضاء العدلي وفق الدستور
الأمانة العامة لمجلس النواب: الأمر موضوع ملاحقة أمام المجلس النيابي تمهيدا للسير بالإجراءات اللازمة
مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان: التصويب على الرئيس حسان دياب أمر مرفوض ومسيء لأصول التعامل مع الرئاسة الثالثة
الرئيس دياب بالعيد الـ76 للأمن العام: نأمل أن يعود العيد المقبل على الأمن العام وعناصره وقد عبر الوطن النفق المظلم
اللواء عباس ابراهيم بعيد الأمن العام الـ76: نعمل من أجل تمرير هذه المرحلة الصعبة وتخفيف تداعياتها على المديرية وعسكرييها
وزارة الصحة: مصرف لبنان بدأ منح الأذونات المتراكمة والمصادقة من الوزارة منذ فترة وعددها 1800 فاتورة
وزير الصحة بعد مداهم مستودع أدوية في الفياضية: ضبطنا كميات هائلة من الأدوية المدعومة ضمن المستودع الذي تبين أنه غير مرخص
الشيخ علي الخطيب بذكرى التحرير الثاني: لبنان قوي بجيشه وشعبه ومقاومته وهو عصي على المؤامرات وسيتنصر في معركة كسر الحصار
الشيخ أحمد قبلان: الشروط الموضوعة أمام عملية التأليف كلها مفتعلة ويقف خلفها الأميركي الذي لا يريد تشكيل حكومة
وزارة الصحة الأفغانية: إرتفاع حصيلة ضحايا الهجمات بمحيط مطار كابل إلى 110 قتلى وأكثر من 150 جريحا
البنتاغون: مقتل 13 جنديا أميركيا على الأقل وإصابة 18 آخرين في الهجمات التي وقعت بمحيط مطار كابل
الرئيس الأميركي: إرهابيو "داعش" لن يفوزوا ولن نسامح ولن ننسى وسنتصيد من يقفون خلف هذه الهجمات ونجعلهم يدفعون الثمن
القيادة المركزية الأميركية في أفغانستان: تفجير كابل هو أعنف هجوم ضد القوات الأميركية منذ العام 2011 في أفغانستان
الأمين العام للأمم المتحدة دان هجمات كابل ودعا لاجتماع طارئ لمجلس الأمن الاثنين المقبل لمناقشة الوضع في أفغانستان
الخارجية الإيرانية دانت الهجمات الإرهابية في كابل وأملت أن تتشكل حكومة في أفغانستان تحفظ أرواح الناس وممتلكاتهم
الرئيس الإيراني يزور مدينة الأهواز مركز محافظة خوزستان جنوب غرب البلاد للاطلاع على مشاكل أهلها وبحث الحلول السريعة لها
شبان فلسطينيون يستهدفون آلية للإحتلال في أبو ديس بالقدس المحتلة عقب اقتحام قوة اسرائيلية المنطقة
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
استشهاد مواطن يمني جراء القصف السعودي على منطقة الرقو في محافظة صعدة شمال البلاد
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
الشرطة التنزانية: أربعة قتلى برصاص مسلح أطلق النار أمام السفارة الفرنسية في دار السلام قبل قتله
3 قتلى بإطلاق نار في واشنطن وإصابة رابع في سلسلة عمليات إطلاق نار وإضرام للنيران
للمرة الأولى الصين تطلب رسميا فحص مختبرات بيولوجية أمريكية بحثا عن مصدر كورونا
الصحة الهندية: 607 وفيات وأكثر من 46 ألف اصابة بـ"كورونا" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
حماس: مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي مستمرة بمختلف الأدوات والوسائل
وزير الخارجية السوري: لضرورة وصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها في سوريا بعيدا عن التسييس الغربي
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
السلطات الفرنسية تعلن عن احتواء الحريق الذي يجتاح منذ مطلع الأسبوع أحراج سان تروبيه على الكوت دازور
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
مجموعات من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة وينفذون جولات استفزازية بحماية شرطة الاحتلال
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
الوزير حمد حسن : مستمرون في حملات المداهمة وليس هناك من شيء قد يثني وزارة الصحة عن القيام بواجبها في مداهمة المستودعات المخزنة للادوية
منذ 2 ساعة
27 August، 2021
احتكار الادوية
الوزير حمد حسن
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