وزارة الطاقة :شركة امارتية تفوز بمناقصة استبدال 84 ألف طن من الفيول الأسود العراقي وتصل في أيلول إلى لبنان

صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان الآتي: “بعد استكمال كل التحضيرات الإدارية والتقنية بين الجانبين اللبناني والعراقي في ما خص الاتفاق الموقع مع دولة العراق الشقيق لاستقدام مليون طن من الفيول الأسود لمدة سنة واستبداله عبر مناقصات cargo spot شهرية (ما بين 75 إلى 85 ألف طن) لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، وبعد الموافقات من الجانب العراقي على دفتر الشروط والشركات المشاركة، أطلقت المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه المناقصة الأولى لاستبدال حوالى 84 ألف طن من النفط الأسود بحوالى 30 ألف طن من الفيول الثقيل B grade وحوالى 33 ألف طن من الغاز أويل.

ودعت المديرية العامة للنفط إلى اجتماع افتراضي لفض العروض دعي إليه ممثلون عن الشركات المشاركة في المناقصة، وعن المديرية العامة للنفط في وزارة الطاقة والمياه ووزارة المالية اللبنانية والمصرف المركزي وشركة سومو العراقية.

شاركت في المناقصة 3 شركات عالمية، من أصل 4، وافق عليها الجانب العراقي، وهي: شركة بترول الإمارات الوطنية (Enoc)، المجموعة البترولية المستقلة (IPG)، وCoral Energy DMCC. وفازت بالمناقصة شركة بترول الإمارات الوطنية (Enoc).

بعد إعلام الجانب العراقي بالنتيجة النهائية، ستستقدم الشركة الفائزة بالمناقصة الفيول المستبدل الى لبنان بعد حوالى أسبوعين من تاريخ تسلمها شحنة النفط الأسود من العراق بين 3 و5 أيلول”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام