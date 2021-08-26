وسائل اعلام اميركية : الإنفجار الذي وقع في محيط مطار كابول ناجم عن عمل انتحاري – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2021 - 17:28
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الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث يوم غد الجمعة الساعة 20.30 في الذكرى السنوية الرابعة للتحرير الثاني
رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي يزور قصر بعبدا ويبحث ملف التشكيل مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون
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كهرباء زحلة: دخلنا مجددا في وضع حرج جداً مع عودة الانقطاع الكامل للتيار الكهربائي
قوات العدو الصهيوني تنفذ حملة مداهمات في الضفة الغربية المحتلة وعشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
حركة الجهاد الإسلامي: الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن المقاومة مهما كلف الثمن
سانا: إرتقاء شهيد وإصابة 8 جنود جراء هجوم ارهابي على حافلة للجيش بين مدينتي نوى والشيخ مسكين بريف درعا الغربي
رئيس الوزراء المغربي: عودة العلاقات مع الجزائر أمر محتوم وضروري
نيويورك تايمز: المسؤولون الأمريكيون أقروا بعدم إمكانية إجلاء عشرات الآلاف من الحلفاء الأفغان لواشنطن
CNN: الولايات المتحدة ستنهي عمليات الإجلاء من أفغانستان في غضون 36 ساعة
وزير الخارجية الاميركي السابق هنري كيسنجر: ما حصل في أفغانستان انتكاسة أمريكية طوعية
تلفزيون باكستاني: اتفاق سلام بين "طالبان" والتحالف الشمالي في اقليم بنجشير الأفغاني
الاتحاد الأوروبي: مستعدون للعمل مع الحكومة الإيرانية الجديدة ونتطلع قدما لإعادة إحياء الاتفاق النووي من خلال المفاوضات
3 قتلى بإطلاق نار في واشنطن وإصابة رابع في سلسلة عمليات إطلاق نار وإضرام للنيران
الصين تطلب رسميا فحص مختبرات بيولوجية أمريكية بحثا عن مصدر كورونا
الصحة الهندية: 607 وفيات وأكثر من 46 ألف اصابة بـ"كورونا" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
تلفزيون باكستاني: اتفاق سلام بين "طالبان" والتحالف الشمالي في اقليم بنجشير الأفغاني
"طالبان": لا دليل على أن بن لادن يقف وراء هجمات 11 سبتمبر
الاتحاد الأوروبي: مستعدون للعمل مع الحكومة الإيرانية الجديدة ونتطلع قدما لإعادة إحياء الاتفاق النووي من خلال المفاوضات
الشرطة التنزانية: أربعة قتلى برصاص مسلح أطلق النار أمام السفارة الفرنسية في دار السلام قبل قتله
3 قتلى بإطلاق نار في واشنطن وإصابة رابع في سلسلة عمليات إطلاق نار وإضرام للنيران
للمرة الأولى الصين تطلب رسميا فحص مختبرات بيولوجية أمريكية بحثا عن مصدر كورونا
الصحة الهندية: 607 وفيات وأكثر من 46 ألف اصابة بـ"كورونا" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
حماس: مقاومة الشعب الفلسطيني للاحتلال الإسرائيلي مستمرة بمختلف الأدوات والوسائل
وزير الخارجية السوري: لضرورة وصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها في سوريا بعيدا عن التسييس الغربي
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
السلطات الفرنسية تعلن عن احتواء الحريق الذي يجتاح منذ مطلع الأسبوع أحراج سان تروبيه على الكوت دازور
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
مجموعات من المستوطنين تقتحم باحات المسجد الأقصى عبر باب المغاربة وينفذون جولات استفزازية بحماية شرطة الاحتلال
وزارة الصحة اللبنانية تخصص الرقم 1787 للتبليغ عن حالات فيروس كورونا والرقم 1214 للاستفسار حول اللقاح
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
يتحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله الأحد المقبل الساعة 18:00 بتوقيت بيروت في ذكرى مرور أسبوع على شهادة القائد عباس اليتامى
جمعية الإمداد تستمر في استقبال كسوة العيد وكفالة اليتيم والصدقات وزكاة الفطرة وبدلات الافطار والتبرعات المالية والعينية على الأرقام 01555717_76641631 أو عبر حسابها في فروع القرض الحسن 14-814
وسائل اعلام اميركية : الإنفجار الذي وقع في محيط مطار كابول ناجم عن عمل انتحاري
منذ 26 mins
26 August، 2021
عاجل
مطار كابول
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