سي ان ان : إنفجار يهز مطار العاصمة الأفغانية كابول – موقع قناة المنار – لبنان
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August 26 2021 - 17:28

سي ان ان : إنفجار يهز مطار العاصمة الأفغانية كابول

منذ 42 mins 26 August، 2021
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