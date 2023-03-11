قتيل و8 مصابين في انفجار استهدف تجمعاً صحافياً بإقليم بلخ شمال البلاد

قالت السلطات الأفغانية وصحفيون إن انفجارا وقع في مركز ثقافي خلال فعالية للصحفيين بشمال أفغانستان اليوم السبت أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة ثمانية، بعد يومين من انفجار أعلن داعش مسؤوليته عنه أسفر عن مقتل حاكم الإقليم.

وقال عبد النافع تاكور المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة طالبان “اليوم، الساعة 1130 صباحا وقع انفجار في مركز تبيان الثقافي بالمنطقة الثانية للشرطة في مزار الشريف بإقليم بلخ … ووقع الانفجار بسبب لغم”. وأضاف أنه من بين المصابين 5 صحفيين و3 أطفال، وأن القتيل هو حارس أمن.

ولم يتضح بعد من يقف وراء الانفجار. وقال ساجد الموسوي، وهو صحفي في بلخ من المصابين، إن الانفجار وقع في المركز الثقافي في أثناء فعالية للاحتفال بالصحفيين.

وكانت السلطات الافغانية تحقق بالفعل في الانفجار الذي أسفر عن مقتل حاكم الإقليم مولوي محمد داود مزمل واثنين آخرين في مكتبه يوم الخميس.

وسيتولى حاكم إقليم قندهار بجنوب أفغانستان إدارة بلخ مؤقتا، وفقا لما قاله المتحدث باسمه. وأضاف أن هذا سيكون لحين اختيار زعيم طالبان هيبة الله أخونزاده حاكما جديدا لبلخ، وهو مركز مهم للتجارة مع آسيا الوسطى.

المصدر: مواقع