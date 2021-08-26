الاتحاد الأوروبي يعرب عن استعداده العمل مع الحكومة الإيرانية الجديدة وإحياء الاتفاق النووي

أعرب الاتحاد الأوروبي الخميس، عن استعداده للعمل مع الحكومة الإيرانية الجديدة وتطلعه لاستعادة الاتفاق النووي عبر المفاوضات. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية بيتر ستانو، خلال إحاطة إعلامية “نحن على علم بمنح الثقة لحكومة إيران الجديدة بالأمس والاتحاد الأوروبي على استعداد للعمل مع الحكومة الجديدة”. وأضاف قائلاً “نتطلع قدما لإعادة إحياء الاتفاق النووي من خلال المفاوضات”.

هذا ومنح البرلمان الإيراني، أمس، الثقة لحكومة الرئيس إبراهيم رئيسي، باستثناء المرشح لشغل وزارة التربية والتعليم حسين باغكلي.

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، أمس الأربعاء، أن “البرلمان صوت بمنح الثقة لحكومة رئيسي، ورفض أهلية المرشح من قبل الرئيس الإيراني لوزارة التربية والتعليم حسين باغكلي”. وبذلك تبدأ الحكومة في ممارسة مهامها، وأكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي خلال كلمته أمام البرلمان قبيل جلسة التصويت “سنهتم بالاقتصاد المقاوم وسنعمل على إلغاء القيود المفروضة عن البلاد”.

المصدر: سبوتنيك