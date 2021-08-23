أمير عبداللهيان: سأكرس جهدي على افشال الحظر والغائه

جاء ذلك في تصريحات امير عبداللهيان، خلال الجلسة المفتوحة لمجلس الشورى الاسلامي التي عقدت الأحد للبت في الوزراء المرشحين لكابينة الرئيس الايراني الجديد سيد ابراهيم رئيسي. وأكد أنه “سيلتزم في مهامه الجديدة، بالمحاور الرئيسية الثلاث التي حددتها الجمهورية الاسلامية الايرانية، اي العزة والحكمة والمصلحة، وصولاً الى سياسة خارجية قائمة على أسس التوازن والحيوية واليقظة”. وأشار الوزير المرشح لحقيبة الخارجية ايضاً، أن اولويته الأساسية متمثلة في تعزيز العلاقات مع دول الجوار وبلدان آسيا؛ كما سيعمل في اطار السياسة الاقتصادية المتوازنة للبلاد، على توسيع التعاون مع البلدان الإسلامية.

وفي منطقة غرب آسيا، أكد امير عبد اللهيان أنه يسعى وراء اضفاء الطابع المؤسسي لدور المقاومة، ويكرس الطاقات الاقتصادية الجديدة لتطوير التجارة والاقتصاد الدوليين وبما يصب في الارتقاء بمستوى الوضع المعيشي داخل البلاد.

واستطرد قائلاً “إنني اعلن بصوت مدو،ّ بأننا نعتبر المفاوضات اداة للدبلوماسية، وسوف لن نترك طاولة المفاوضات المنطقية المتسمة بالاقتدار والحكمة”. وتابع الوزير المرشح لحقيبة الخارجية : اننا نعتبر بان دول الخليج الفارسي وبحر قزوين تربطها علاقات عريقة مع ايران، ومن شأن التعاون التجاري مع بلدان الخليج الفارسي ان تصب في توفير طاقات متنامية للمنطقة. وخلص امير عبد اللهيان الى القول “نحن نؤكد أن الأمن الاقليمي يتحقق بواسطة دول المنطقة ذاتها، ونرحب في هذا السياق بكافة المبادرات، كما كنا من السباقين في هكذا مبادرات”.