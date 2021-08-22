طالبان تنوي تسهيل عملية الخروج من مطار كابول خلال ساعات

أعلن مسؤول في حركة طالبان الأحد، أن الحركة تنوي تحسين الأوضاع وتسهيل عملية الخروج من مطار كابول خلال الساعات القادمة، وذلك في ظل حالة من الفوضى والتكدس في المطار وحوله في ظل استمرار عمليات إجلاء الأجانب والمواطنين الأفغان المتعاونين مع القوات الأجنبية، بجانب مجموعات من المواطنين راغبين في الرحيل بعد سيطرة طالبان.

وأوضح المسؤول في تصريحات لسبوتنيك، أن “فتح طريق ما من أجل الخروج من كابول ضروري جداً من أجل النظام والقانون”، مضيفاً “ننوي تحسين الأوضاع وتسهيل عملية الخروج في مطار كابول في الساعات القادمة”.

المصدر: سبوتنيك