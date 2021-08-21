القناة 13 العبرية: إصابة جندي من وحدة المستعربين في “حرس الحدود” بجروح خطيرة جدا جراء إطلاق نارعند السياج الحدودي مع غزة اليوم – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
August 21 2021 - 22:12

القناة 13 العبرية: إصابة جندي من وحدة المستعربين في “حرس الحدود” بجروح خطيرة جدا جراء إطلاق نارعند السياج الحدودي مع غزة اليوم

منذ 28 mins 21 August، 2021
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة