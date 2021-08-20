الموسوي خلال جلسة مجلس النواب: نرفض قرار رفع الدعم وأي أمر يفاقم أوضاع اللبنانيين – موقع قناة المنار – لبنان
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August 20 2021 - 19:04

الموسوي خلال جلسة مجلس النواب: نرفض قرار رفع الدعم وأي أمر يفاقم أوضاع اللبنانيين

منذ 59 mins 20 August، 2021
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ابراهيم الموسوي
لبنان

قال عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب ابراهيم الموسوي خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت الجمعة لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بخصوص رفع الدعم “قرار حاكم المصرف جاء صادما وخارج سياق أي خطة انقاذ معتمدة”.

وشدد الموسوي على “رفض كتلة الوفاء للمقاومة لهذا القرار واي امر يفاقم اوضاع اللبنانيين”، وتابع “هذا القرار لا يصح ان يصدر ويتعارض مع السياسة العامة للحكومة”.

ودعا الموسوي “للاسراع في انجاز الحكومة للتصدي لمهمة رعاية شؤون اللبنانيين واقرار ما يلزم بالنسبة الى رفع الدعم”، وأكد أن “بقاء البلاد من دون حكومة من شأنه ابقاء الباب مفتوحا امام تجاوز الصلاحيات بعيدا نن المساءلة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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