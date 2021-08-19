رئاسة الجمهورية اللبنانية : يخشى ان يكون الهدف الدفع بالرئيس المكلف إلى الإعتذار وهو ما لا يريده الرئيس عون – موقع قناة المنار – لبنان
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August 19 2021 - 16:28

رئاسة الجمهورية اللبنانية : يخشى ان يكون الهدف الدفع بالرئيس المكلف إلى الإعتذار وهو ما لا يريده الرئيس عون

منذ 15 mins 19 August، 2021
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