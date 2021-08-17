الرئيس بري يدعو لعقد جلسة عامة يوم الجمعة الساعة 2 في قصر الاونيسكو لتلاوة رسالة الرئيس عون لإتخاذ الموقف او القرار المناسب – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2021 - 14:00

الرئيس بري يدعو لعقد جلسة عامة يوم الجمعة الساعة 2 في قصر الاونيسكو لتلاوة رسالة الرئيس عون لإتخاذ الموقف او القرار المناسب

منذ 28 mins 17 August، 2021
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