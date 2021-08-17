مبادرة من النائب أنور جمعة لإنقاذ زحلة من “العتمة”

بعد تعثّر تأمين مادة المازوت لكهرباء زحلة من يوم الخميس الماضي وبعد الدخول في العتمة الشاملة في كل لبنان، بادر عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب أنور جُمعة إلى الاستحصال على رخصة صناعية للشركة من وزارة الصناعة بشخص وزيرها عماد حب الله الذي ساهم بتخطي كل الاجراءات البيروقراطية، حيث إن هذه الرخصة تسمح لشركة كهرباء زحلة بتسلم المازوت غير المدعوم مباشرة من الشركات المستوردة، مما يساهم بزيادة ساعات التغذية الكهربائية لمدينة زحلة وبلدات القضاء.

وثمّنت مؤسسة كهرباء زحلة خطوة جُمعة التي أنقذت قضاء زحلة من الظلام الدامس والانقطاع الطويل للكهرباء.

المصدر: بريد الموقع