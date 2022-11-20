كهرباء زحلة: سرقة الكابلات ستحرم عدة بلدات من الكهرباء

أصدرت شركة “كهرباء زحلة” بيانا جاء فيه “تتكرر منذ اسابيع ظاهرة سرقة كابلات الكهرباء عن شبكة الخطوط التابعة لكهرباء زحلة من اماكن مختلفة ضمن النطاق الجغزافي التابع للشركة، وفي الايام القليلة الماضية ازدادت عمليات السرقة بشكل مكثف فشملت الاف الامتار من الاسلاك في مناطق عديدة الامر الذي ادى الى اعطال على الشبكة و حرمان الاف المنازل لساعات من الكهرباء .

ان شركة كهرباء زحلة التي تتكبد خسائر فادحة نتيجة هذه السرقات تناشد القوى الامنية ملاحقة السارقين و البؤر التي تشتري منهم الاسلاك لان الضرر الذي يطال الشركة و المواطنين اصبح كبيراً و مكلفا و سيؤدي الى حرمان العديد من البلدات من الكهرباء”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام