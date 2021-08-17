تشاوش أوغلو :تركيا تجري محادثات مع جميع الأطراف الأفغانية وترحب برسائل طالبان – موقع قناة المنار – لبنان
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August 17 2021 - 13:58

تشاوش أوغلو :تركيا تجري محادثات مع جميع الأطراف الأفغانية وترحب برسائل طالبان

منذ 2 ساعة 17 August، 2021
وزير الخارجية التركي جاويش اوغلو
تركيا - عربي وإقليمي

اكد وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو اليوم ان تركيا تجري محادثات مع جميع الأطراف في أفغانستان، ومنها حركة طالبان، وتنظر بشكل إيجابي إلى رسائل الحركة منذ سيطرتها على البلاد، بحسب ما افادت وكالة “رويترز”.
وفي مؤتمر صحفي في العاصمة الأردنية عمان، قال :”إن أنقرة ستواصل المحادثات مع الولايات المتحدة والحلفاء الآخرين حول أمن مطار كابول، وعملية انتقال السلطة في أفغانستان، ورحلات الإجلاء ستستمر مع تأمين المطار”.
وألغت تركيا أمس خططها لتولى السيطرة على المطار بعد انسحاب حلف شمال الأطلسي.

المصدر: وكالات

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