وفد من المكتب التربوي لحركة أمل والتعبئة التربوية لحزب الله بحث أوضاع الجامعة اللبنانية مع رئيسها

زار وفد مشترك من المكتب التربوي لحركة أمل والتعبئة التربوية لحزب الله رئيس الجامعة اللبنانية فؤاد أيوب لبحث أوضاع الجامعة ولاسيما الجانب الاجتماعي للأساتذة المتعاقدين والمتفرغين.

وقد حمل الوفد ورقة مشتركة ضمت بنودا عدة أهمها المطالبة برفع بدل النقل وزيادة الأنصبة لكل الأساتذة ورفع بدلات التصحيح والمراقبة ودعم فروقات الاستشفاء والطبابة ودفع بدلات دعم الأبحاث لهم وإعطاء الحق للأستاذ الجامعي بالحصول على مساعدة اجتماعية من الجامعة أو من صندوق التعاضد.

وشدد الوفد على “ضرورة أن تشمل كل هذه الاجراءات الأساتذة المتعاقدين أسوةً بغيرهم من الأساتذة وتحسسًا للظروف الحرجة التي يمرون بها مع سائر العاملين في القطاع العام”، وطالب “ضم جميع العاملين في الجامعة إلى صندوق تعاضد الموظفين ومراعاة المداورة في حضورهم إلى حين التصحيح الشامل للأجور في القطاع العام”.

وقد كان رئيس الجامعة فؤاد أيوب متجاوبًا كليًا مع ورقة المطالب، والتي كان قد بدأ العمل بعدد من بنودها وفي مقدمتها تقديم الدعم العيني لكافة الأساتذة المتفرغين والمتعاقدين والعمل على دفع فروقات الاستشفاء والدواء وتفعيل بدل النقل إضافةَ إلى تبني بقية المطالب شرط توفر الاعتمادات وبقية المطالب المتعلقة بموافقة وزير التربية.

هذا وأكد المكتب التربوي لحركة أمل والتعبئة التربوية في حزب الله على استمرار جهودهما لحماية حق الأستاذ الجامعي ودعم صموده ولأجل حماية الجامعة اللبنانية وتعزيز منعتها في هذه المرحلة الحرجة، خصوصا أننا على أبواب عام جامعي مقبل، نسأل الله أن ننجح جميعًا في إنجازه على أفضل صورة خدمة لأجل الجامعة وخصوصاَ طلابها صانعي مستقبل لبنان.

المصدر: بريد الموقع